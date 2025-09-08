Haos pe podul de la Agigea! Un bărbat s-a urcat pe cabluri să ceară „turul doi, înapoi”

Pompierii din Agigea au fost solicitați încă de la primele ore ale dimineții să intervină pentru salvarea unui bărbat care, în semn de protest, amenință că se aruncă de pe pod. La fața locului au ajuns și polițiștii, dar și echipaje de la SMURD, respectiv Serviciul Județean de Ambulanță.

Pompierii au montat dispozitive gonflabile, iar agenții de la Poliția Rutieră au restricționat traficul rutier. Potrivit unui comunicat al Centrului INFOTRAFIC circulația a fost restricționată de DN 39 Constanța – Vama Veche „din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricționat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens. Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții”.

Este a treia oară când oamenii legii intervin pentru această persoană. Omul se cațără pe schele în semn de protest și scandează „turul doi, înapoi”.

Bărbatul este cunoscut pentru astfel de gesturi. În luna martie, acealași individ a escaladat structura metalică a podului și a cerut „Turul 2 înapoi”, în timp ce flutura un tricolor. Pe numele său Ion Plesciuc, protestatarul a făcut și un live pe TikTok, în care a menționat că a vrut să candideze pentru Președinția României.

Bărbatul este din Dornești și de mai mulți ani s-a relocat în Agigea. A absolvit opt clase și o școală profesională în domeniul construcțiilor, potrivit ct100.ro.

