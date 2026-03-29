De ce țările din Golf se bazează pe dronele Ucrainei

În numai două zile, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a încheiat trei acorduri de colaborare militară cu țări din Golf care vor acces la tehnologia ucraineană de producere a dronelor. Bombardate de dronele iraniene, statele arabe caută alternative mai eficiente și mai ieftine pentru echipamentele sofisticate cumpărate din Occident.

În cadrul turneului său în statele din Peninsula Arabică, Zelenski a semnat, vineri, un prim acord de cooperare în domeniul securității cu Arabia Saudită. Au urmat, sâmbătă, acorduri similare cu Emiratele Arabe Unite și Qatar.

„Acordul prevede o colaborare în domeniul tehnologic, dezvoltarea investiţiilor comune şi schimbul de expertiză în materie de luptă contra rachetelor şi sistemelor aeriene fără pilot”, a precizat Ministerul Apărării din Qatar, citat de Agerpres.

Drone la schimb cu rachete

Potrivit lui Zelenski, acordurile au o durată de zece ani și va presupune construirea de fabrici atât în Ucraina, cât și în țările cu care a semnat acordurile. Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Ucraina afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.

Dacă Kievul are nevoie de mai multe rachete de interceptare a rachetelor rusești, în Golful Persic lucrurile stau invers: roiurile de drone lansate de Iran lovesc de o lună obiective militare și industriale, iar distrugerea lor epuizează rapid stocurile de rachete scumpe ale țărilor arabe atacate: Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar.

Generalii americani sunt impresionați

Nivelul lor de inovare este de pe altă lume”, a declarat generalul-locotenent Steven Whitney, la o audiere în comisia senatorială de apărare din SUA. „Aș spune că sunt lideri mondiali în tehnologia dronelor sinucigașe de atac”, a afirmat și generalul Christopher Cavoli, fost comandant al trupelor americane din Europa, amintind că Rusia a pierdut mii de tancuri de la începutul invaziei, majoritatea distruse de drone care valorează în jur de 400 de dolari bucata.

Din acest motiv, rușii au început să prefere asalturile cu trupe de infanterie sau cu mijloace de transport mai puțin vizibile decât blindatele: motociclete, scutere. Concomitent, ucrainenii au învățat și cum să intercepteze dronele inamice, inclusiv prin folosirea pe scară largă a tehnicilor de bruiere.