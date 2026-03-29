Volei (f) / Bulgaria i-a luat toate punctele României în preliminariile Europeanului U18

Echipa României a fost învinsă de formația Bulgariei cu scorul de 3-1 (25-16, 20-25, 25-17, 25-11), sâmbătă, într-un meci din Grupa A a fazei a doua a preliminariilor Campionatului European de volei feminin Under-18 din 2026, în Sala ”Hristo Botev” din Sofia.

Gazdele au obținut victoria după o oră și jumătate de joc.

Pentru tricolorele a fost al doilea eșec, după 0-3 cu Grecia.

Bianca Gabriela Cucu (16 puncte) și Briana-Maria Parasca (13) au fost cele mai bune din echipa României. De la gazde s-au remarcat Kalina Veneva (23 puncte), Edna Todorova (20), Darina Naneva (14) și Adriana Aleksieva (10).

În celălalt meci al grupei, Grecia a dispus de Suedia cu 3-0.

Bulgaria conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de Grecia, cu 6 puncte, România, 0 puncte, Suedia, 0 puncte.

La turneul final se vor califica echipele care vor câștiga cele cinci grupe din această fază, precum și cele mai bine trei formații de pe locul secund, astfel că România e ieșită din cursă.

Ultimele meciuri se vor juca duminică, Suedia – România (15:00) și Bulgaria – Grecia (17:30).

