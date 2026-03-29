România a dat lovitura cu Portugalia în preliminariile CE U17

Selecționata României a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Stadionul ”Carlo Angelo Luzi” din Gualdo Tadino (Italia), în Grupa A2 a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2026.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Darius Tripon (34), jucător la Farul Constanța. Lusitanii au avut o bară, prin Kilian Ferreira (39).

România a evoluat în formula: Tudor Coșa – Cosmin Matei (Daniele Paul, 79), Andrei Dăncuș, Robert Corduneanu, Claudiu Stancu (Lorand Bencze, 53) – Darius Tripon, Eduardo Corlat (căpitan), Ioan Precup – Răzvan Marincean (Erik Mănăilă, 79), Darius Bota (Eduardo Bodnar, 59), Alexandru Goncear (Matei Pădure, 59).

În celălalt meci al grupei, Italia a dispus de Islanda cu 4-0.

Italia ocupă primul loc în clasament, cu 6 puncte (+5), urmată de România, 6 puncte (+4), Portugalia, 0 puncte, Islanda, 0 puncte.

Doar câștigătoarea grupei va merge la turneul final al Campionatului European, în timp ce la Cupa Mondială U17 din acest an, pe lângă echipele calificate la EURO, merg și cele mai bune patru echipe clasate pe locurile secunde.

Marți 31 martie vor avea loc ultimele partide din grupă, Italia – România (Stadion Pietro Berbetti – Gubbio, ora 19:00) și Portugalia – Islanda.

Citește și: Mircea Lucescu rămâne internat! Cine va conduce naționala României în amicalul cu Slovacia





