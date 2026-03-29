Mașinile electrice devin o problemă fiscală; multe țări occidentale introduc forme de taxare a acestor vehicule

Mașinile electrice ar urma să devină o problemă fiscală, iar în multe țări occidentale șoferii unor astfel de vehicule vor fi supuși unei forme de taxare rutieră, notează președintele Asociație 2Celsius, Raul Cazan, într-o analiză publicată recent, potrivit Agerpres.

‘Guvernul Bolojan a introdus impozitul fix pentru autovehicule electrice: 40 lei pe an. Măsura a creat puțină rumoare acoperită, însă, de gălăgia generală legată de taxarea mașinilor convenționale pe baza capacității cilindrice. În viitorul apropiat, însă, în multe țări occidentale (diverse state nord-americane, Marea Britanie) șoferii de vehicule electrice vor fi supuși unei forme de taxare rutieră.

În Marea Britanie se va percepe o taxă de trei pence pe milă (undeva la 2 bani pe milă) pentru mașinile complet electrice și jumătate din această sumă pentru vehiculele hibride plug-in. Un șofer care ar parcurge 8.000 de mile pe an va plăti 240 de lire sterline. Vehiculele electrice vor rămâne totuși mai atractive decât cele alimentate cu benzină și motorină, care costă șoferii aproximativ 480 de lire sterline pe an în special în acciza la combustibil. Taxa va strânge 1,9 miliarde de lire sterline la buget până la sfârșitul deceniului, conform estimărilor guvernamentale. Mașinile electrice ar urma să devină o problemă fiscală’, explică Cazan.

Taxele rutiere, venituri importante pentru guverne

Potrivit specialistului, taxele rutiere reprezintă o mare parte din veniturile guvernamentale, fiind stabilit principiul conform căruia toți participanții la trafic ar trebui să contribuie.

‘Ani de zile, experții financiari au avertizat că sporirea numărului de mașini electrice și dispariția motorului cu ardere internă vor face o gaură în finanțele publice. Taxele rutiere reprezintă o mare parte din veniturile guvernamentale, doar în UK generând 24,4 miliarde de lire sterline pe an (2025). Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă de la 0,7% din PIB în prezent la doar 0,1% până în 2050-2051.

Noua schemă va acoperi aproximativ un sfert din acest deficit. Acest lucru se va schimba în anii următori; rata și domeniul de aplicare al taxei vor crește cu siguranță. Ceea ce contează în acest moment este că a fost stabilit principiul conform căruia toți participanții la trafic ar trebui să contribuie. The Economist opinează că cel mai bine este să se introducă un nou regim fiscal din timp, cât timp mașinile electrice sunt încă o minoritate pe drumuri, iar deținătorii lor nu reprezintă un lobby prea puternic’, subliniază Raul Cazan.

Ce cred șoferii britanici

Acesta adaugă faptul că 71% din publicul britanic consideră că șoferii de mașini electrice ar trebui să plătească anumite taxe, în timp ce doar 14% afirmă că nu ar trebui să plătească deloc, după cum arată rezultatele unui sondaj realizat de Stonehaven.

‘Alegătorii de stânga tind să creadă că mașinile mai ecologice ar trebui să beneficieze de un tratament fiscal preferențial, în timp ce cei de dreapta cred că ar trebui să plătească același lucru ca cele pe benzină și motorină. Dar cum s-ar plăti această taxă? Șoferii ar plăti în avans pentru un an estimat de condus și ar achita soldul la sfârșitul anului. Declarațiile șoferilor privind kilometrajul ar fi verificate în raport cu înregistrările inspecțiilor tehnice ale vehiculelor auto, așa cum se întâmplă în Noua Zeelandă. Marele risc este ca taxa să afecteze vânzările de mașini. În UK vehiculele electrice ar trebui să reprezinte 80% din vânzările totale până în 2030. Se estimează că noua taxă ar duce la 440.000 de vânzări mai puține în următorii cinci ani, deși acest lucru va fi compensat în mare parte de stimulente mai generoase pentru achizițiile de mașini. Dar dacă va funcționa, va fi o victorie rară: o reformă fiscală radicală, populară, care creează stimulente bune și este probabil să îmbunătățească sănătatea finanțelor publice pentru deceniile următoare’, susține sursa citată.

Conform Legii 239/2025, începând de la 1 ianuarie 2026, în România, proprietarii de mașini 100% electrice trebuie să plătească un impozit anual fix, în valoare de 40 de lei, după ce, anterior, aceștia erau scutiți de o asemenea taxă.



