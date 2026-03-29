Volei (m) / România, victorie facilă în fața Irlandei în preliminariile CE U18

Echipa României a învins formația Irlandei cu scorul de 3-0 (25-10, 25-19, 25-13), sâmbătă, în Sala Olimpia din Ploiești, în Grupa a B din faza a doua a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2026.

Tricolorii s-au impus după o oră și 24 de minute, obținând a doua lor victorie.

Matei George Josan a fost cel mai bun jucător al echipei României, cu 14 puncte. De la învinși s-a remarcat Francesco Nasuti (11 puncte).

În celălalt meci al grupei, Grecia a trecut de Estonia cu 3-2.

România conduce cu 5 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Estonia, 2 puncte, Irlanda, 0 puncte.

Duminică vor avea loc ultimele partide în Sala Olimpia, Estonia – Irlanda (16:30) și România – Grecia (19:00).

Câștigătoarele celor cinci grupe și cele mai bune patru formații de pe locul secund se califică la turneul final.

