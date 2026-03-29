Aryna Sabalenka a cucerit trofeul de la Miami

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, și-a trecut în palmares ‘Sunshine Double’, cucerind trofeul la turneul WTA 1.000 de la Miami (Florida), după ce reușise să se impună în urmă cu două săptămâni la Indian Wells (California).

Sabalenka (27 ani) a învins-o sâmbătă în finala competiției din Florida, dotată cu premii totale de 9.415.725 de dolari, pe americanca Coco Gauff, în fața căreia s-a impus în trei seturi, 6-2, 4-6, 6-3, după două ore și nouă minute de joc.

Ea este a cincea jucătoare care reușește să câștige în același sezon cele două turnee americane de primăvară, după germanca Steffi Graf (1994, 1996), belgianca Kim Clijsters (2005), belarusa Victoria Azarenka (2016) și poloneza Iga Swiatek (2022), căreia i-a egalat recordul de 11 titluri cucerite la turneele de categoria WTA 1.000.

Belarusa a obținut cu această ocazie al treilea trofeu de la debutul sezonului, după ce în luna ianuarie triumfase la turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia).

Sabalenka a pierdut un singur meci dintre cele 24 disputate în 2026, finala Openului Australiei, în care s-a înclinat în fața kazahei Elena Rîbakina, numărul doi mondial, pe care a dominat-o in finala de la Indian Welles și apoi în semifinale la Miami.

