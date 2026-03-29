Razie de amploare în Dolj: aproape 200 de șoferi sancționați în doar 24 de ore

În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat aproximativ 195 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 40.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 4 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii. De asemenea, a fost oprit din a circula pe drumurile publice un autovehicul care nu prezenta siguranță în trafic. Astfel, certificatul de înmatriculare al acestuia a fost retras până la remedierea problemelor constatate.

Băut pe moped

Un bărbat, de 43 de ani, din comuna Daneți, a fost depistat de poliţişti din cadrul Secției nr.12 Poliție Rurală Daneți, în timp ce conducea un moped pe DJ 561 C, din comuna Daneți. Întrucât emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul condus nefiind înmatriculat în circulație. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologive vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.