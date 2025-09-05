29.5 C
Femeie surprinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice 

De Magda Dragu
O femeie a fost surprinsă de jandarmi, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei, transmite Agerpres.

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureştiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, informează Jandarmeria.

Jandarmii au identificat persoana în cauză şi au condus-o la secţia de poliţie pentru continuarea verificărilor.

