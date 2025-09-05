Trafic feroviar oprit pe magistrala Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt

Traficul feroviar este oprit, vineri după-amaiză, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, din judeţul Olt, după ce primul vagon, fără încărcătură, al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane cu cereale a deraiat de la o osie. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal, a anunțat, vineri, CFR SA.

Potrivit unui comunicat al sursei citate, în stația Drăgănești Olt, pe Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, ”la manevra de regarare a unui convoi de manevră aparținând operatorului DB Cargo România, de la linia 3 la linia 6, s-a produs deraierea primului vagon”.

Circulația trenurilor de călători este afectată

În prezent, circulația trenurilor de călători este afectată. Astfel, trenul IR 1824 Deva-București Nord așteaptă în semnalul stației Fărcașele începând cu ora 13:05, iar trenul R 9016 Craiova-Roșiori Nord așteaptă în semnalul stației Drăgănești Olt începând cu ora 13:15.

Pentru asigurarea continuității transportului de călători, s-a dispus transbordarea cu mijloace auto pe distanța Caracal – Radomirești, măsura aplicându-se pentru următoarele trenuri: IR 1824 Deva-București Nord; IR 1691 București Nord-Timișoara Nord; IR 1692 Timișoara Nord-București Nord; R 9016 Craiova-Roșiori Nord; R 9013 Roșiori Nord-Craiova.

”Această soluție temporară este destinată să reducă impactul asupra pasagerilor, până la reluarea circulației feroviare în condiții de siguranță”, menționează administratorul infrastructurii feroviare.

Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova intervine la fața locului

Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova intervine la fața locului pentru repunerea vagonului pe șină și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

CFR SA dă asigurări că depune toate eforturile pentru restabilirea traficului în cel mai scurt timp.