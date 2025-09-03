Un copil mic a murit după ce s-a electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Un copil în vârstă de un an și cinci luni a decedat, marți seara, după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spațiu verde din centrul municipiului Vaslui, informează Agerpres.

Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Prezent la locul producerii incidentului, primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, a precizat că este asigurată mentenanța la spoturile luminoase și a menționat că urmează să fie efectuate verificări pentru a se stabili cauzele producerii incidentului.

„Este un spațiu verde, e clar, e proprietatea noastră. Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat, dacă aceste proiectoare funcționau și în ce condiții funcționau. Așa ceva nu-și dorește nimeni să se întâmple, vă dați seama… Un asemenea eveniment pentru o familie de tineri, cu un copilaș atât de mic. Este un contract de mentenanță, noi verificăm permanent lucrurile acestea, nu am acum un răspuns. Nu știm ce s-a întâmplat, dacă erau în funcțiune, nu știu, sunt și eu șocat de ceea ce s-a întâmplat“, a declarat primarul municipiului Vaslui.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.