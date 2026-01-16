Bancul Zilei

1.2 C
La finalul unui mare război între ruşi şi americani, se hotărăşte ca pacea să fie marcată printr-o luptă de câini care să stabilească învingătorul. Vin americanii cu un câine imens, cât un taur. Ruşii, cu un căţel, lung şi plat. Începe lupta. Nici nu trec două secunde şi câinele americanilor e transformat într-un morman de carne.
Americanii:

  • Bă, sunteţi nebuni? Ştiţi voi câte milioane de dolari am cheltuit pe programe de modificare genetică, pentru obţinerea câinelui ăsta?
    La care ruşii:
  • Da’ voi ştiţi cât de greu este să faci operaţii estetice pe crocodili?!

Merge Feri în armată şi colonelul îl pune să păzească depozitul cu armament.
A doua zi depozitul în flăcări. Colonelul către Feri:

  • Mă Feri ce ai făcut, de ce nu ai păzit depozitul?
  • Poi văzut tăbliţa unde scrie „Aşe feri dă foc“.

