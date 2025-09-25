18.3 C
Craiova
joi, 25 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBancuriBancul Zilei

Bancul Zilei

De Gazeta de Sud

Un om pleacă de la serviciu în pauza de masă şi, grăbit, dă o fugă la bancă să plătească o factură.
Ajunge la bancă, intră şi vede fericit că nu mai e nimeni…
Se apropie de ghişeu:

  • Bună ziua… am de plătit o factură, vă rog!
    Casieriţa:
  • Vă rog să vă întoarceţi la coadă şi să vă aşteptaţi rân-dul, ca toată lumea…
    Omul nostru, nedumerit, se uită în jur, iese din bancă, apoi intră din nou, tot nimeni… aşteaptă puţin, apoi merge la casierie.
  • Bună ziua… am de plătit o factură, vă rog.
    Casieriţa îl invită iar să aştepte la coadă până-i vine rândul… la care omul nostru se întinde peste ghişeu şi-i arde o palmă sănătoasă!
    Casieriţa, zbuciumată:
  • Cine-a dat?
    Omul nostru răspunde:
  • Nu ştiu, nu vezi ce aglomeraţie e aici?

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA