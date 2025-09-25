Bancul Zilei

Un om pleacă de la serviciu în pauza de masă şi, grăbit, dă o fugă la bancă să plătească o factură.
Ajunge la bancă, intră şi vede fericit că nu mai e nimeni…
Se apropie de ghişeu:
- Bună ziua… am de plătit o factură, vă rog!
Casieriţa:
- Vă rog să vă întoarceţi la coadă şi să vă aşteptaţi rân-dul, ca toată lumea…
Omul nostru, nedumerit, se uită în jur, iese din bancă, apoi intră din nou, tot nimeni… aşteaptă puţin, apoi merge la casierie.
- Bună ziua… am de plătit o factură, vă rog.
Casieriţa îl invită iar să aştepte la coadă până-i vine rândul… la care omul nostru se întinde peste ghişeu şi-i arde o palmă sănătoasă!
Casieriţa, zbuciumată:
- Cine-a dat?
Omul nostru răspunde:
- Nu ştiu, nu vezi ce aglomeraţie e aici?