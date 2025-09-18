Bancul Zilei

16.2 C
  • Crezi că există viaţă după moarte? întreabă şeful pe unul dintre angajaţii săi.
  • Da, domnule, răspunde noul angajat.
  • Atunci totul este cum nu se poate mai bine, continuă şeful.
    După ce ai plecat ieri mai devreme la înmormântarea soacrei tale, a trecut pe aici ca să te vadă.

Un tip se plânge la serviciu că de la fereastra lui se vede camera în care se dezbracă fetele, din care cauză nu poate trăi şi lucra normal.
Vine comisia, priveşte pe fereastră şi nu vede nimic.
Îi spune tipului:

  • Păi nu se vede nimic!
  • Dar ia urcaţi pe dulap!

