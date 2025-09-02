Bancul Zilei

Soţia, sigură că soţul o înșală cu menajera, s-a hotărât să-i întindă o cursă.

I-a dat liber menajerei în weekend.

Seara în pat, soţul are ca de obicei aceeași scuză:

Se plânge de dureri de burtă îngrozitoare apoi o șterge la baie.

Imediat soţia intră în camera menajerei și se ascunde sub pătură.

Nici nu intră bine pe ușă că el sare pe ea fără niciun cuvânt și trece la treabă.

După ce termină soţia triumfătoare spune:

– Nu-i așa că nu te așteptai să mă găsești în patul acesta? Și aprinde lumina.

– Nu, doamnă, răspunde surprins grădinarul…