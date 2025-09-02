25.1 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBancuriBancul Zilei

Bancul Zilei

De Gazeta de Sud

Soţia, sigură că soţul o înșală cu menajera, s-a hotărât să-i întindă o cursă.
I-a dat liber menajerei în weekend.
Seara în pat, soţul are ca de obicei aceeași scuză:
Se plânge de dureri de burtă îngrozitoare apoi o șterge la baie.
Imediat soţia intră în camera menajerei și se ascunde sub pătură.
Nici nu intră bine pe ușă că el sare pe ea fără niciun cuvânt și trece la treabă.
După ce termină soţia triumfătoare spune:
– Nu-i așa că nu te așteptai să mă găsești în patul acesta? Și aprinde lumina.
– Nu, doamnă, răspunde surprins grădinarul…

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA