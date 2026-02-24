7.8 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljFiecare minut contează – primul curs european ICF la Craiova

Fiecare minut contează – primul curs european ICF la Craiova

De Mariana BUTNARIU
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova aduce formarea europeană în îngrijirea pacientului critic
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova aduce formarea europeană în îngrijirea pacientului critic

Craiova găzduiește, în perioada 26-27 februarie, primul curs Intensive Care Fundamentals (ICF) sub egida European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Evenimentul reprezintă o premieră academică în regiune, aducând un curriculum european standardizat pentru managementul pacientului critic.

Coordonatorul cursului este prof. univ. habil. dr. Șerban Bubenek, alături de o echipă de lectori cu experiență clinică și didactică, printre care dr. Cosmin Bălan, dr. Cornel Robu și cadre didactice UMF Craiova.

Timp de două zile, participanții, medici rezidenți și specialiști, vor învăța prin simulare, studii de caz și workshopuri despre șoc, ventilație mecanică, sepsis, pneumonie severă și urgențe obstetricale. Accentul se pune pe luarea deciziilor corecte în situații-limită, transformând cursul într-un exercițiu aplicat de responsabilitate profesională.

Formarea la standarde europene înseamnă șanse mai bune pentru pacient și o practică medicală mai sigură.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Conflict spontan la Carpen: bărbat reținut pentru lovire

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA