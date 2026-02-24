Fiecare minut contează – primul curs european ICF la Craiova

Craiova găzduiește, în perioada 26-27 februarie, primul curs Intensive Care Fundamentals (ICF) sub egida European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Evenimentul reprezintă o premieră academică în regiune, aducând un curriculum european standardizat pentru managementul pacientului critic.

Coordonatorul cursului este prof. univ. habil. dr. Șerban Bubenek, alături de o echipă de lectori cu experiență clinică și didactică, printre care dr. Cosmin Bălan, dr. Cornel Robu și cadre didactice UMF Craiova.

Timp de două zile, participanții, medici rezidenți și specialiști, vor învăța prin simulare, studii de caz și workshopuri despre șoc, ventilație mecanică, sepsis, pneumonie severă și urgențe obstetricale. Accentul se pune pe luarea deciziilor corecte în situații-limită, transformând cursul într-un exercițiu aplicat de responsabilitate profesională.

Formarea la standarde europene înseamnă șanse mai bune pentru pacient și o practică medicală mai sigură.

