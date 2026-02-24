7.3 C
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Dolj: Conflict spontan la Carpen: bărbat reținut pentru lovire

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Noaptea trecută, polițiștii din Breasta au reținut un bărbat de 60 de ani, din comuna Carpen, sub acuzația de lovire sau alte violențe. El ar fi agresat un bărbat de 62 de ani, în urma unui conflict spontan.

Victima a fost rănită la nivelul abdomenului și a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Agresorul a fost condus la sediul poliției. După administrarea probatoriului, a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

Cercetările continuă, iar astăzi bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Citește și: Patru ani de conflict în Ucraina: 1 din 3 copii are nevoie de ajutor, iar integrarea profesională rămâne o provocare

