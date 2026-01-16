Eurostat: 2025, cel mai bun an pentru turismul din UE

Numărul estimat de nopți petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns, anul trecut, la 3,08 miliarde, depășind cu 61,5 milioane (2%) numărul înregistrat în anul precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Creșterea numărului de nopți petrecute în turism a fost determinată în principal de creșterea numărului de nopți petrecute de oaspeții internaționali (+46,1 milioane), în timp ce numărul de nopți petrecute de oaspeții interni a înregistrat o creștere mai lentă (+15,4 milioane). În ansamblu, nopțile de turism în UE au fost destul de echilibrate între oaspeții internaționali (49%) și cei interni (51%).

În ceea ce privește tipul de cazare, hotelurile și unitățile de cazare similare au înregistrat 1,9 miliarde de nopți (63% din total), urmate de locuințele de vacanță și alte unități de cazare pentru șederi scurte, cu 743 de milioane (24%), și campingurile, cu 413 milioane (13%).

Scăderi în România şi Irlanda

În comparație cu 2024, în 2025 numărul de nopți petrecute în unități de cazare turistică a crescut în aproape toate țările UE. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Malta (+10%), Polonia (+7%) și Letonia (+6%). Scăderi ușoare au fost înregistrate în România (-1%) și Irlanda (-2%).