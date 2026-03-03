Satul francez Neauphle-le-Château: locul unde ayatollahul Khomeini a pregătit Revoluția Iranului

Neauphle-le-Château, un sat francez la vest de Paris, a fost locul din care ayatollahul Khomeini a orchestrat Revoluția Iranului. Povestea localnicilor și a vilei unde s-au înregistrat discursurile istorice.

Au trecut aproape 50 de ani de când ayatollahul Ruhollah Khomeini a înregistrat discursuri cheie pentru revoluția islamică din Iran… chiar dintr-o vilă rurală a unui sat francez bogat, Neauphle-le-Château, la vest de Paris.

Chiar dacă timpul a trecut, localnicii își amintesc cu precizie invazia de jurnaliști și agitația care a transformat liniștitul sat într-un punct fierbinte al politicii internaționale.

120 de zile care au schimbat istoria

Khomeini a stat doar 120 de zile în Neauphle-le-Château, între 6 octombrie 1978 și 1 februarie 1979, înainte de a se întoarce în Iran și a finaliza înlăturarea șahului Mohammad Reza Pahlavi, marcând începutul Revoluției Iraniene.

Ayatollahul Ruhollah Khomeini în grădina vilei din Neauphle-Le-Chateau care a fost exilul său înainte de întoarcerea sa triumfătoare în Iran

Ayatollahul, în vârstă de 76 de ani, era exilat după ce Saddam Hussein l-a alungat din Najaf, Irak.

Francezilor le-a fost permisă vizita unui exilat iranian fără viză.

Locul inițial propus pentru refugiu fusese Cachan, dar o casă la vest de Paris i-a oferit locul ideal.

Aici a înregistrat discursuri anti-șah, transmise clandestin în Iran, mobilizând populația și studenții iranieni din străinătate.

Reacția localnicilor și memoria satului

Andre, un vecin în vârstă de 86 de ani, își amintește de agitația jurnaliștilor, drumuri blocate și verificări polițienești.

Michel, 87 de ani, povestește: „Vecinii de pe strada Chevreuse au fost destul de incomodați, dar noi nu am fost deranjați.”

Ayatollahul Khomeini își părăsește vila la vest de Paris pentru a merge la rugăciunile de vineri, în ianuarie 1979

Unii locuitori minimalizează importanța evenimentului, dar pentru alții, istoria satului este inseparabil legată de vizita ayatollahului. Lydie Kadiri, sosită în 1999, spune: „Când spunem că venim din Neauphle-le-Château, toată lumea își amintește imediat de ayatollah!”

Destinul casei și pelerinajele anuale

Casa în care a locuit Khomeini a fost distrusă într-o explozie în februarie 1980, la câteva luni după întoarcerea sa în Iran. Ulterior, terenul a fost reconstruit, iar o pancartă comemorativă a fost vandalizată în 2023.

Astăzi, pelerinaje anuale marchează aniversarea plecării sale către Iran, cu participarea a 150–200 de persoane și chiar reprezentanți ai ambasadei Iranului. În Teheran, un drum poartă numele satului francez Neauphle-le-Château, amintind legătura sa cu istoria revoluționară, potrivit France 24.

Citește și: AEP: 19.032.036 de alegători înscriși în Registrul Electoral la 28 februarie 2026