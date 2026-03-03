AEP: 19.032.036 de alegători înscriși în Registrul Electoral la 28 februarie 2026

Autoritatea Electorală Permanentă (Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)) a făcut publică situația actualizată a cetățenilor români cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2026.

Conform datelor oficiale, numărul total al alegătorilor este de 19.032.036, cu 3.789 mai puțini față de 31 ianuarie 2026, când figurau înscriși 19.035.825 cetățeni.

Modificările din Registrul Electoral în februarie 2026

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari la nivelul unităților administrativ-teritoriale:

21.362 persoane radiate din cauza decesului, conform art. 37 din Legea nr. 208/2015;

din cauza decesului, conform art. 37 din Legea nr. 208/2015; 190 persoane radiate pentru pierderea drepturilor electorale sau punere sub interdicție, conform art. 39 din aceeași lege;

pentru pierderea drepturilor electorale sau punere sub interdicție, conform art. 39 din aceeași lege; 55 persoane și-au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere;

după expirarea perioadei de radiere; 17.708 tineri au împlinit 18 ani și au fost înscriși automat în Registrul electoral de AEP, pe baza comunicărilor DGEP.

Distribuția alegătorilor

17.978.282 alegători cu domiciliul sau reședința în România;

alegători cu domiciliul sau reședința în România; 1.053.754 alegători cu domiciliul în străinătate și posesori de pașaport CRDS.

Ce este Registrul Electoral

Registrul electoral este un sistem informatic național care înregistrează și actualizează datele cetățenilor români cu drept de vot, precum și arondarea acestora la secțiile de votare.

Structurat pe județe, municipii, orașe și comune pentru cetățenii din țară;

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni sunt primarii sau delegații acestora, conform Legii nr. 208/2015.

Registrul electoral asigură astfel transparența și corectitudinea procesului electoral, reflectând permanent situația alegătorilor români.

