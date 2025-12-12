Salată festivă cu ton, rodii și avocado 

O salată poate fi în același timp hrănitoare, colorată și perfect aranjată pentru momente speciale, precum această combinație rafinată cu ton, rodii și avocado.
Ingrediente
- 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului)
- 1 rodie
- 1 avocado
- 400 de g de frunze de salată, de care vă plac
- 50 de g de miez de nucă
Pentru vinegretă
- 2 linguri ulei de măsline extravirgin
- 1 lingură oțet balsamic
- 1 lingură suc de lămâie
- 1 linguriță de miere
- Sare și piper după gust
Mod de preparare
- Rodia și avocado se curăță de coajă. Se aleg semințele de rodie, iar avocado se taie în cubulețe.
- Frunzele se spală și se lasă la uscat pe un prosop de hârtie.
- Se amestecă ingredientele pentru vinegretă într-un borcan.
- Se pune salata pe un platou formând o coroniță, se așează deasupra tonul fărâmițat, semințele de rodie, cuburile de avocado și nucile.
- Toarnă vinegreta chiar înainte de servire.
Se servește imediat pentru a păstra textura crocantă și prospețimea ingredientelor.
Reţetă oferită de g4food.ro