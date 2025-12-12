4.5 C
Craiova
vineri, 12 decembrie, 2025
Salată festivă cu ton, rodii și avocado 

De Gazeta de Sud
O salată poate fi în același timp hrănitoare, colorată și perfect aranjată pentru momente speciale, precum această combinație rafinată cu ton, rodii și avocado. 

Ingrediente

  • 120 de g de RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului)
  • 1 rodie
  • 1 avocado
  • 400 de g de frunze de salată, de care vă plac
  • 50 de g de miez de nucă

Pentru vinegretă

  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură oțet balsamic
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 linguriță de miere
  • Sare și piper după gust

Mod de preparare

  1. Rodia și avocado se curăță de coajă. Se aleg semințele de rodie, iar avocado se taie în cubulețe.
  2. Frunzele se spală și se lasă la uscat pe un prosop de hârtie. 
  3. Se amestecă ingredientele pentru vinegretă într-un borcan.
  4. Se pune salata pe un platou formând o coroniță, se așează deasupra tonul fărâmițat, semințele de rodie, cuburile de avocado și nucile.
  5. Toarnă vinegreta chiar înainte de servire.

Se servește imediat pentru a păstra textura crocantă și prospețimea ingredientelor.

Reţetă oferită de g4food.ro

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

