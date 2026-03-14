Winnie the Pooh împlineşte 100 de ani

Ursuleţul Winnie the Pooh împlineşte anul acesta 100 de ani. Debutul său datează din 1926, într-o carte scrisă de autorul englez Alan Alexander Milne şi ilustrată de Ernest Howard Shepard.

Disney, care a achiziţionat drepturile asupra personajului încă din anii 1960, organizează anul acesta o serie de evenimente în onoarea acestui urs leneş cu „creier mic”, cunoscut în întreaga lume.

„Winnie the Pooh suntem noi toţi”, explică Kevin Kern, director de cercetare la arhivele Walt Disney din Burbank, California, unde se află adunate comorile legate de personaj. „El arată toate emoţiile pe care le simţim”, continuă el. „El vede lucrurile pe care le vedem noi. Se luptă ca noi, fie că încearcă să se caţere într-un copac pentru a prinde miere, fie că încearcă să-şi înţeleagă prietenii”, spune Kern. „Este atât de plin de înţelepciune încât nu-şi dă întotdeauna seama că o transmite, şi asta îl face atemporal”, adaugă el.

Pentru a crea acest ursuleţ, Alan Alexander Milne s-a inspirat din colecţia de jucării de pluş a fiului său, Christopher Robin. De asemenea, acestora li se datorează majoritatea membrilor din gaşca lui Winnie: Tigrilă, Porcuşorul, măgăruşul Iha, precum şi marsupialii Guru Mare şi Guru Mic.

Winnie the Pooh, candidat la alegerile prezidenţiale americane

Aspectul caracteristic al lui Winnie, cu tricoul său roşu prea scurt, a fost stabilit de Disney în primul desen animat dedicat lui, în 1966. Ursuleţul era gol în primele albume, dar animatorii au preferat să se inspire din reclamele din anii 1930 care îl arătau îmbrăcat în această culoare stridentă, pentru a-l face pe Winnie mai uşor de recunoscut de către copii.

De-a lungul deceniilor, imaginea sa a dat naştere unei mulţimi de produse derivate – jucării de pluş, rucsacuri, ceasuri etc.

Pe lângă cărţile ilustrate publicate în zeci de limbi, au apărut şi mai multe lungmetraje. Cel mai recent este Christopher Robin, care povesteşte reîntâlnirea dintre Winnie şi fiul lui Milne, ajuns la maturitate, interpretat de Ewan McGregor.

În 1972, Disneyland l-a înscris drept candidat la alegerile prezidenţiale americane, organizând o paradă în onoarea sa.

În 2023, personajul a intrat din nou în domeniul public, cu o serie de noi răsturnări de situaţie. Ursuleţul binevoitor a făcut senzaţie în acel an, transformându-se într-un ucigaş sângeros în filmul de groază Winnie-the-Pooh: Blood and Honey.

