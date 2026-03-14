14.5 C
Craiova
sâmbătă, 14 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Bărbat în stare gravă după ce tractorul s-a răsturnat peste el și i-a strivit picioarele

De Daniela Moise

Un bărbat de 46 de ani a fost prins sâmbătă sub un tractor, în localitatea Hobița, comuna hunedoreană Pui. A fost transportat cu un elicopter SMURD la spitalul din Deva, cu răni grave la ambele picioare.

Potrivit ISU Hunedoara, în jurul orei 13.30, un apel la 112 anunța faptul că o persoană a rămas blocată sub un utilaj agricol, în localitatea Hobița, comuna Pui.

La locul indicat au fost mobilizate echipaje de salvatori din cadrul Gărzii de Intervenție Baru și Punctului de Lucru Totești, fiind cerut și sprijinul unui elicopter SMURD.

„Colegii noștri au găsit victima surprinsă sub un tractor, cu răni severe la nivelul membrelor inferioare. După ce a fost extras, bărbatul a primit îngrijiri medicale și, ulterior, a fost preluat de către elicopterul SMURD Caransebeș pentru a fi transportat în cel mai scurt timp la spitalul din Deva“, a transmis ISU Hunedoara.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA