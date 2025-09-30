Casa de modă Versace, preluată de către Prada

Comisia Europeană a aprobat, marți, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada, informează Agerpres.

Tranzacția se referă în principal la proiectarea, fabricarea și distribuția de produse de lux. Executivul comunitar a ajuns la concluzia că tranzacția nu ridică probleme de concurență, având în vedere pozițiile limitate pe piață ale societăților care rezultă din tranzacția propusă.

În luna aprilie, s-a confirmat că cele două nume importante din lumea modei italiene și internaționale urmează să își unească forțele. Prețul de achiziție declarat a fost de 1,25 miliarde de lire sterline (1,47 miliarde de dolari).

Numele Versace, care își are originea în fondatorul companiei, Gianni Versace, care a fost asasinat în 1997, va fi păstrat. Marca Prada, fondată de doi frați, există din 1913.

Aprobarea din partea Comisiei Europene era considerată probabilă. Executivul comunitar se asigură că legislația UE în materie de concurență este respectată.

