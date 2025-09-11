NASA anunță descoperirea celei mai clare dovezi de până acum privind viața antică pe Marte

NASA a făcut un pas uriaș în căutarea vieții extraterestre anunțând descoperirea unei roci pe Marte care ar putea conține cele mai clare semne până în prezent ale existenței vieții antice. Descoperirea a fost realizată de robotul explorator Perseverance, aflat în craterul Jezero.

Descoperirea și contextul

Roca, denumită „Cheyava Falls”, a fost identificată în 2024 în formarea Bright Angel, parte a văii antice Neretva Vallis, ce odată curgea spre Jezero, potrivit CNN.

Aceasta este o mudstone fină, roșiatică, cu aspect punctat — pete întunecate care amintesc de „poppy seeds” sau „leopard spots” (semințe de mac și pete de leopard).

Elemente care sugerează viață antică

În roca respectivă au fost detectate compuși organici și minerale precum aloform (greigite) și vivianite, elemente care, pe Pământ, se formează în prezența activității microbiene.

Roca conține, de asemenea, elemente esențiale pentru viață: carbon, fosfor, sulf, și fer.

În mediul marțian al acelei roci, nu există dovezi de expunere la temperaturi înalte sau procese chimice care ar explica simplu formarea acestor structuri fără viață. Acest fapt întărește ipoteza unei origini biologice a semnelor observate.

Ce spun oamenii de știință

Actul interimar al NASA, Sean P. Duffy, a declarat: „This very well could be the clearest sign of life that we’ve ever found on Mars, which is incredibly exciting.”

Șefa științifică a misiunii, Nicky Fox, a subliniat: „The closest we’ve actually come to discovering ancient life on Mars.”

Deocamdată, dovezi potențiale, nu confirmate

Specialiștii avertizează că, deși dovezile sunt convingătoare, nu pot fi considerate dovezi definitive până când rocile nu vor fi analizate în laboratoare de pe Pământ.

NASA speră ca mostrele prelevate de rover să fie aduse înapoi pe Terra în cadrul misiunii Mars Sample Return, însă proiectele viitoare se confruntă cu probleme de finanțare și logistică, ceea ce amână termenele spre anii 2040.

Concluzie

Descoperirea rocii „Cheyava Falls” pe Marte reprezintă cel mai promițător indiciu de până acum privind existența unei forme de viață microscopică pe Planeta Roșie. Deși rezultatele sunt impresionante, ele rămân preliminare. Confirmarea necesită analiza directă a probelor în laboratoare terestre, un pas esențial pentru a răspunde la marele mister: a existat viață pe Marte?

Citește și: 20 de șoferi scoși din trafic în Dolj. Acțiuni pentru reducerea riscului rutier