20 de șoferi scoși din trafic în Dolj. Acțiuni pentru reducerea riscului rutier

În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat ample acțiuni pentru reducerea riscului rutier.

Rezultatele acțiunilor

Peste 130 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, însumând aproximativ 80.000 de lei .

au fost aplicate, însumând aproximativ . 20 de conducători auto au fost scoși din trafic și sancționați cu suspendarea dreptului de a conduce pentru diferite perioade, conform legislației în vigoare.

au fost și sancționați cu pentru diferite perioade, conform legislației în vigoare. Două autovehicule au fost oprite din circulație, fiind considerate nesigure pentru drumurile publice. Certificatele lor de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor.

Controale cu aparate radar, etilotest și drugtest

Pe durata verificărilor, polițiștii au folosit:

Aparate radar – pentru depistarea celor care au depășit limitele legale de viteză.

– pentru depistarea celor care au depășit limitele legale de viteză. Etiloteste și drugteste – pentru identificarea conducătorilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Acțiunile au vizat atât șoferi, cât și bicicliști și utilizatori de trotinete.

Cazuri concrete

Un caz deosebit a fost semnalat pe strada Potelu din Craiova, unde polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat de 39 de ani care conducea deși avea dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu etilotestul, acesta a indicat 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat .

. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru:

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Polițiștii doljeni reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație și evitarea conducerii sub influența alcoolului sau drogurilor sunt esențiale pentru protejarea vieții proprii și a celorlalți.

