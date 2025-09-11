Posibile semne de împăcare în familia regală. Regele Charles și Prințul Harry s-au reunit după 19 luni

După aproape doi ani de tensiuni și distanțare, prințul Harry, Duce de Sussex, s-a întâlnit miercuri cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, la reședința regală din Londra. Este prima lor întâlnire față în față de la scurta vizită a lui Harry din februarie 2024, când regele a fost diagnosticat cu cancer.

O întâlnire așteptată

Potrivit surselor CNN, tatăl și fiul au luat ceaiul în privat la Clarence House. Harry a fost văzut intrând în curtea reședinței într-un Range Rover negru în jurul orei 17:20, petrecând mai puțin de o oră cu regele înainte de a pleca.

Întâlnirea a avut loc în contextul unei vizite solo a ducelui în Marea Britanie pentru o serie de angajamente caritabile, inclusiv o vizită la Centrul pentru Studii ale Leziunilor Explozive de la Imperial College London și o recepție pentru Invictus Games Foundation.

Regele, în continuare în tratament

Regele Charles, care și-a petrecut vara la Balmoral, se află încă sub tratament pentru cancer. Înaintea întâlnirii cu Harry, suveranul a participat la mai multe îndatoriri oficiale, inclusiv o audiență cu premierul Australiei de Sud.

Ultima lor întâlnire a avut loc în februarie 2024, pentru o discuție de 30 de minute. În aprilie, Harry nu a reușit să-și vadă tatăl din cauza unei vizite de stat a regelui în Italia.

Semnale de reconciliere?

Deși este prea devreme pentru a vorbi despre o împăcare completă, analiștii observă că în ultimele luni au fost reluate canalele de comunicare între cele două tabere. În iulie, consilieri de rang înalt ai lui Harry și ai regelui au fost văzuți în Londra, ceea ce a fost interpretat drept un pas spre normalizarea relațiilor.

Într-un interviu acordat BBC în mai, Harry își exprima dorința de a se împăca cu familia sa, declarând că nu vrea „să mai continue să lupte”.

Frații rămân separați

În ciuda apropierii de tatăl său, nu există semne ale unei reconcilieri între Harry și fratele său, Prințul William. În ultimele luni, William s-a concentrat pe sprijinirea soției sale, Catherine, în timp ce aceasta urmează tratamentul pentru cancer și își reia treptat îndatoririle regale.

Agenda lui Harry

Vizita în Marea Britanie a ducelui a fost intensă:

A adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la a treia aniversare a morții sale.

A participat la Premiile WellChild ca patron al organizației.

ca patron al organizației. A anunțat o donație personală de 1,1 milioane £ pentru a sprijini tinerii afectați de violență în Nottingham.

pentru a sprijini tinerii afectați de violență în Nottingham. Urmează să se implice joi într-o colaborare cu Premiul Diana, înainte de a reveni în SUA.

Ducele a anunțat și o donație de 500.000 de dolari pentru sprijinirea copiilor răniți din Gaza și Ucraina, subliniind nevoia unor parteneriate globale pentru recuperarea celor afectați de conflicte, potrivit CNN.

