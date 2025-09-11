(VIDEO) Charlie Kirk împușcat mortal în Utah



Charlie Kirk, activist conservator și cofondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal, ieri, în timp ce susținea un discurs într-o universitate. Incidentul a declanșat o amplă vânătoare de suspecți.

Kirk, de 31 de ani, se afla în Orem, Utah, în campusul Universității Utah Valley University (UVU), participând la un eveniment „The American Comeback Tour”, în cadrul unei sesiuni „Prove Me Wrong” – în care dezbătea în mod provocator cu studenții.

În jurul orei 12:20 p.m. (MT), după discurs, s-a auzit un singur foc de armă. Charlie Kirk a fost lovit în zonă gâtului/țesutului cervical și a murit ulterior. La momentul incidentului, în jur de 3.000 de persoane erau prezente la eveniment. UVU susține că la fața locului se aflau șase ofițeri ai poliției universitare, plus echipa personală de securitate a lui Kirk.

Locul de unde s-ar fi tras

Autoritățile suspectează că focul fost tras de la distanță, dintr-un acoperiș al clădirii Losee Center, aflat la aproximativ 200 de metri de locul în care Kirk vorbea.

Imagini video evidențiază o persoană îmbrăcată în haine închise la culoare, alergând pe acoperiș imediat după foc.

Deși inițial au fost reținute două persoane, ambele au fost eliberate ulterior, după ce s-a stabilit că nu aveau legătură cu atacul.

În acest moment, nu există un suspect confirmat în custodie; vânătoarea de persoane continuă, cazurile fiind tratate ca asasinat politic.

Reacții oficiale și context

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a calificat incidentul drept un “political assassination” (asasinat politic), promițând că vinovatul va fi adus în fața justiției — statul permite moartea pe platouri în anumite condiții.

Președintele Donald Trump a postat pe rețeaua Truth Social: “The Great, and even Legendary, Charlie Kirk … is dead. No one understood … the Youth in the United States better than Charlie.”

Reacțiile au fost unanime din toate taberele politice, condamând violența și îndemnând la calm.

Lumea reacționează

Campusul UVU, precum și sateliții acestuia, au fost închise temporar, cursurile anulate, iar oamenii au fost evacuați sau îndrumați să rămână în siguranță.

Anchetatorii – inclusiv FBI-ul, autoritățile de stat și poliția universitară – au lansat o amplă investigație, solicitând probe, filmări și informații venite din partea publicului.

Concluzie

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, de la distanță, într-un atac aparent planificat, conducând la o vânătoare de suspecți încă în desfășurare. Niciun vinovat nu a fost reținut, dar investigația continuă cu ajutorul depistării video și tehnicilor criminalistice. Incidentul reaprinde dezbaterea despre violența politică și securitatea în spațiile universitare din SUA.

