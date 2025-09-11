(VIDEO) „Vocile noastre nu sunt auzite”: Protestele „Blocați totul” zguduie Parisul

Capitala Franței a fost miercuri scena unor proteste tensionate, după ce grupuri de manifestanți au încercat să blocheze drumuri și infrastructură esențială pentru a denunța politicile de austeritate și noul guvern format de președintele Emmanuel Macron.

Apelul la acțiune – „Blocați totul” – a adus în stradă mii de tineri în toată țara, coordonați prin rețele de socializare, potrivit France 24. În Paris, puncte cheie precum Porte de Bagnolet și Porte de Montreuil au fost transformate în focare de mobilizare, provocând întârzieri majore în trafic și confruntări cu poliția.

O zi întreagă de confruntări

La primele ore ale dimineții, manifestanții s-au adunat pe arterele principale, blocând circulația. „Este ora 7:30 și, dacă nu au întârziat deja la serviciu, vor întârzia în curând”, descriau martorii atmosfera marcată de claxoane și tensiune.

Curând, liniștea a fost spartă de sirenele motocicletelor poliției. Trupele de jandarmi și ofițeri înarmați au dispersat rapid grupurile de protestatari, folosind gaze lacrimogene și bâte. Într-un moment tensionat, un ofițer s-a prăbușit pe asfalt în timp ce urmărea un manifestant, iar colegii săi s-au retras, depășiți numeric.

Pe parcursul zilei, s-a repetat același scenariu: poliția spărgea blocadele, manifestanții se regrupau pe străzile laterale și încercau din nou. Ministrul de Interne Bruno Retailleau, care a demisionat luni după căderea guvernului Bayrou, avertizase că în toată țara se vor aduna cel puțin 100.000 de protestatari. În replică, au fost mobilizați aproximativ 80.000 de ofițeri de poliție.

Protestatarii cer schimbare politică reală

„Este important să acționăm chiar acum”, a spus Marie, o tânără profesoară prezentă la Porte de Bagnolet. Ea consideră că numirea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru arată că Macron „nu-i pasă de poporul francez”.

Criticii deciziei prezidențiale spun că numirea unui loialist nu indică nicio schimbare reală de direcție politică, ci mai degrabă continuitatea politicilor de austeritate care au dus la înlăturarea precedentelor guverne.

Solidaritate cu personalul medical

După ore întregi de tensiuni, o parte dintre manifestanți s-a alăturat lucrătorilor sanitari aflați în grevă la Spitalul Tenon. Atmosfera a devenit mai calmă și mai festivă, cu discursuri ale sindicaliștilor și politicienilor locali, urmate de o fanfară care a interpretat energic „Killing in the Name Of” de la Rage Against the Machine.

Nicolas, tehnician de laborator, a subliniat problemele grave din spitalele publice:

„Schimbăm prim-miniștri, dar va putea acest nou prim-ministru să facă mai bine? Nu cred. Spitalele publice au devenit un risc psihosocial enorm pentru cei care lucrează acolo.”

Evelyn, asistentă medicală, a adăugat:

„Ne-am săturat de sistemul francez actual. Nu avem niciodată destui oameni care lucrează în spitale – lucrăm mereu cu cuțitul la os. Tot ce ne dorim este să fim văzuți și auziți.”

Citiți și: Boicotul profesorilor din Dolj care n-a fost