De Magda Dragu
Țara în care Crăciunul vine pe 1 octombrie

Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa.

„Şi în acest an, Crăciunul începe pe 1 octombrie cu bucurie, comerţ, activitate, cultură, colinde”, dansuri şi mâncăruri tradiţionale, a afirmat preşedintele.

„Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în cadrul emisiunii sale televizate săptămânale, scrie News.ro.

Şeful statului socialist este obişnuit cu acest lucru. Anul trecut, el a devansat deja începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, în plină criză politică legată de realegerea sa contestată. El a „lansat” Crăciunul şi în octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 şi 2023.

Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor

Anul acesta, Nicolas Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor, în momentul în care Statele Unite au trimis nave de război în apropierea apelor teritoriale ale ţării, în cadrul unei operaţiuni pe care o prezintă ca fiind una antidrog. Caracas consideră însă că este vorba de o încercare de a răsturna regimul său.

Parlamentul a aprobat cumpărarea unei corvete

