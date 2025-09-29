13.4 C
Campania de colectare pe bani a deșeurilor electrice și electronice revine în Râmnic

Campania de colectare pe bani a deșeurilor electrice și electronice revine în Râmnic

De Mariana BUTNARIU

La solicitarea mai multor locuitori ai municipiului și ca urmare a succesului înregistrat în urmă cu aproape trei săptămâni, ENVIRON si DAB Recycling organizează joi, 2 octombrie, o nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Participanții vor fi recompensați cu sume de bani în funcție de tipul articolelor predate. Campania se va desfășura între orele 10.00 – 12.00 la punctul fix de colectare de pe bd. Nicolae Bălcescu nr. 26 (fostul Liceu Oltchim). Între orele 12.00 – 15.00 se vor colecta de la domicilii deșeurile de mari dimensiuni. Ridicarea deșeurilor se va face numai în baza unei programări prealabile făcută la numărul de telefon 031.827.0000. 

