Râmnicu Vâlcea a sărbătorit Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice prin „Nunta de Aur”

În preajma Zilei Mondiale a Persoanelor Vârstnice, marcată anual la 1 octombrie, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a pregătit două momente de suflet dedicate celor ajunși la vârsta înțelepciunii.

Luni, 29 septembrie, sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a găzduit cea de-a treia ediție din acest an a festivității „Nunta de Aur”. Evenimentul, organizat de municipalitate, a reunit 56 de cupluri care au aniversat 50 de ani de căsnicie. Primarul Mircia Gutău, alături de alți reprezentanți ai administrației locale, a oferit sărbătoriților Diplome de Fidelitate, flori și o cupă de șampanie, dar și tichete sociale în valoare de 1.000 de lei.

„Este un gest de respect și recunoștință pentru familiile care au știut să își construiască viața pe temelia iubirii și a solidarității, oferind o pildă generațiilor tinere”, a transmis edilul.

Seria de manifestări continuă miercuri, 1 octombrie, chiar de Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice, când seniorii din cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni vor avea parte de o surpriză artistică. Actorii Teatrului Municipal „Ariel” vor urca pe scenă cu spectacolul „Bonsoir, Monșer!”, dedicat celor 76 de beneficiari ai centrului aflat în subordinea administrației municipale.

Astfel, autoritățile locale transmit un mesaj de prețuire și solidaritate față de persoanele vârstnice, evidențiind rolul lor important în comunitate și nevoia de a le oferi nu doar sprijin material, ci și momente de bucurie și recunoaștere.

