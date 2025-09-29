Dolly Parton își amână concertele pentru a avea grijă de sănătate

Legenda muzicii country Dolly Parton, de 79 de ani, a anunțat că își amână cu aproape un an rezidența planificată la Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas. Ea a invocat „probleme de sănătate” care necesită „câteva proceduri medicale”.

Spectacolele, reprogramate pentru 2026

Concertele care urmau să înceapă în decembrie 2025 vor avea loc în septembrie 2026. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, artista a explicat că nu ar avea suficient timp pentru repetiții și că vrea să ofere fanilor un show la nivelul așteptărilor:

„Plătiți bani frumoși ca să mă vedeți cântând, iar eu vreau să fiu la capacitate maximă pentru voi.”

Probleme medicale recente

Dolly Parton nu a dezvăluit natura exactă a problemelor sale, dar în ultima perioadă a fost nevoită să își reducă aparițiile publice. În septembrie, a lipsit de la un eveniment organizat la parcul tematic Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi care i-a provocat complicații și infecție.

Artista a glumit pe seama situației: „Trebuie să fie timpul pentru controlul meu de la 160.000 de kilometri – deși nu este o vizită obișnuită la chirurgul meu plastician!”

Un an dificil pentru artistă

Anul 2025 a fost unul marcat de pierderi și încercări pentru cântăreață. La începutul anului, soțul ei Carl Dean, partener de viață timp de aproape 60 de ani, a încetat din viață. În memoria lui, Parton a compus și interpretat piesa If You Hadn’t Been There.

O carieră legendară

Considerată una dintre cele mai de succes cântărețe country din toate timpurile, Dolly Parton este autoarea unor hituri devenite clasice, precum „Jolene”, „9 to 5”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”.

Noua rezidență din Las Vegas ar fi trebuit să marcheze revenirea ei pe Strip după mai bine de trei decenii, când a cântat ultima dată alături de regretatul Kenny Rogers

Organizatorii au precizat că biletele achiziționate rămân valabile pentru noile date, iar cei care doresc pot solicita rambursarea banilor, potrivit BBC.

