Bad Bunny, cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl LX

Superstarul portorican Bad Bunny va fi artistul principal al spectacolului de la pauza Super Bowl LX, programat să aibă loc pe 8 februarie 2026, pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California. Anunțul a fost făcut duminică de către NFL.

„Pentru poporul meu, cultura mea și istoria noastră”

Într-un comunicat, muzicianul – al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio – a spus că momentul reprezintă o consacrare nu doar pentru cariera sa, ci și pentru întreaga comunitate latină:„Ceea ce simt depășește limitele mele. Este pentru cei care au venit înaintea mea și au alergat nenumărați metri pentru ca eu să pot intra și să înscriu un touchdown… este pentru poporul meu, cultura mea și istoria noastră.”

O carieră în plină ascensiune

De trei ori câștigător al premiului Grammy, Bad Bunny traversează probabil cel mai important moment al carierei sale. Recent, și-a încheiat o rezidență de două luni la Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot din San Juan, care s-a încheiat cu un concert transmis live pe Amazon.

Concertele sale au generat sute de milioane de dolari în venituri turistice pentru Puerto Rico, potrivit CNN.

Reacții și semnificații

Jay-Z, a cărui companie Roc Nation colaborează cu NFL și Apple Music pentru producerea show-ului de pauză, a declarat: „Ceea ce a făcut și continuă să facă Benito pentru Puerto Rico este cu adevărat inspirator. Suntem onorați să-l avem pe cea mai mare scenă din lume.”

Oliver Schusser, vicepreședintele Apple pentru muzică, sport și ritmuri, a descris ascensiunea lui Bad Bunny ca „meteorică”, subliniind că artistul a reușit să ducă muzica latină în centrul culturii pop globale.

Succesul său vine după ce ultima reprezentație de la Super Bowl, susținută de Kendrick Lamar, a devenit cea mai urmărită pauză din istoria competiției, premiată și la Emmy pentru regie muzicală remarcabilă.

Bad Bunny se pregătește să își înceapă în noiembrie un turneu mondial cu opriri în America Latină, Europa, Asia și Oceania. Artistul a menționat că a evitat să includă SUA pe listă, din cauza temerilor legate de controalele ICE (Imigrație și Vamă).

