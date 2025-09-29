Patru morți într-un atac armat și incendiar la o biserică mormonă din Michigan

Un atac armat și incendiar asupra unei biserici mormone din Michigan a lăsat în urmă cel puțin patru morți și opt răniți, au anunțat autoritățile locale. Incidentul a avut loc duminică dimineață, în timpul unei slujbe la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, un oraș aflat la aproximativ 100 km nord-vest de Detroit.

Atac în timpul slujbei

Potrivit poliției, atacatorul – identificat drept Thomas Jacob Sanford, de 40 de ani, din Burton, Michigan – a intrat cu un vehicul în clădire în jurul orei locale 10:25 (15:25 GMT). Acesta a deschis apoi focul cu o pușcă de asalt asupra enoriașilor și a dat foc bisericii folosind un accelerator, cel mai probabil benzină.

Sanford a fost neutralizat de polițiști în parcarea bisericii la doar opt minute de la începerea atacului, potrivit BBC.

Bilanț și investigații

Două dintre victime au murit în urma rănilor prin împușcare, iar alte două au fost găsite decedate în interiorul bisericii afectate de incendiu. Mai multe persoane rămân încă neidentificate.

Șeful poliției din Grand Blanc Township, William Renye, a precizat că sute de persoane se aflau în biserică la momentul atacului și a lăudat „eroismul enoriașilor” care au reușit să adăpostească copii în timpul haosului.

FBI coordonează ancheta și a trimis echipe speciale de intervenție și investigatori pe teren. Autoritățile analizează telefonul și locuința suspectului pentru a stabili motivația atacului.

Suspect veteran

Conform documentelor oficiale, Sanford a fost veteran al Corpului Pușcașilor Marini. Deocamdată, anchetatorii tratează incidentul ca pe un „act de violență țintită”. Motivele exacte rămân necunoscute.

Între timp, poliția din Michigan a intervenit și la mai multe alerte cu bombă în alte locații, considerate amenințări conexe.

Reacții oficiale

Biserica mormonă a confirmat atacul și a transmis un mesaj de solidaritate: „Ne rugăm pentru pace și vindecare pentru toți cei implicați”.

Președintele Donald Trump a declarat că a fost informat despre atac și a confirmat că FBI va conduce ancheta federală. Pe platforma Truth Social, el a descris incidentul drept „încă un atac țintit asupra creștinilor din Statele Unite ale Americii”.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a condamnat violența, afirmând: „Violența oriunde, mai ales într-un loc de cult, este inacceptabilă”.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a numit evenimentul „sfâșietor și înfiorător”. Fostul senator republican și lider mormon Mitt Romney a descris atacul ca pe o „tragedie” și a transmis condoleanțe comunității religioase.

