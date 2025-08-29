Olt: O motociclistă a fost lovită de un autoturism

Accident în oraşul Balş, pe strada Nicolae Bălcescu. O tânără, în vârstă de 17 ani, care conducea o motocicletă, a fost izbită de o maşină care nu i-a acordat prioritate. În urma impactului, fata a fost rănită, fiind transportată la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat astăzi, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu, din orașul Balș, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 51 de ani, din comuna Voineasa, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de către o tânără de 17 ani, din orașul Balș, județul Olt“, potrivit IPJ Olt.

În urma evenimentului rutier, tânăra a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la o unitate spitalicească. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.

