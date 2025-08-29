Ce captură! 9.800 de țigarete au fost depistate în autoturismul unui agent economic

Ieri, 28 august, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Dolj au desfăşurat, în municipiul Craiova, o acţiune pentru combaterea activităţilor ilicite în domeniul alimentației publice. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost verificate 24 de societăţi comerciale şi 10 persoane fizice.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 51.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă și confiscarea sumei de 200 de lei.

Cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru al unui agent economic, poliţiştii au constatat că acesta deținea spre comercializare, într-un autoturism, 9.800 de țigarete, fără marcaj fiscal românesc.

Agentul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.

Tigaretele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul a fost indisponibilizat de polițiști.

