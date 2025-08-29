Bărbat reținut după ce a publicat un videoclip în care își învăța fiul să tragă cu arma

Un bărbat din Teleorman a publicat pe internet un videoclip în care îl punea pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat. Polițiștii s-au sesizat după ce au văzut imaginile și au descins în casa individului. Bărbatul a fost reţinut.

Polițiștii au găsit o armă neletală pentru care era nevoie de autorizare și 38 de elemente de muniție, despre care există indicii că ar fi fost aduse ilegal din străinătate, potrivit digi24.ro.

Bărbatul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi contrabandă calificată. Polițiștii continuă ancheta în acest caz și urmează să stabilească dacă vor lua și alte măsuri preventive asupra bărbatului.

