24 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat reținut după ce a publicat un videoclip în care își învăța fiul să tragă cu arma

Bărbat reținut după ce a publicat un videoclip în care își învăța fiul să tragă cu arma

De Magda Dragu
Bărbat reținut după ce a publicat un videoclip în care își învăța fiul să tragă cu arma
Bărbat reținut după ce a publicat un videoclip în care își învăța fiul să tragă cu arma

Un bărbat din Teleorman a publicat pe internet un videoclip în care îl punea pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat. Polițiștii s-au sesizat după ce au văzut imaginile și au descins în casa individului. Bărbatul a fost reţinut.

Polițiștii au găsit o armă neletală pentru care era nevoie de autorizare și 38 de elemente de muniție, despre care există indicii că ar fi fost aduse ilegal din străinătate, potrivit digi24.ro.

Bărbatul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi contrabandă calificată.  Polițiștii continuă ancheta în acest caz și urmează să stabilească dacă vor lua și alte măsuri preventive asupra bărbatului. 

Citește şi: Vara se prelungește şi în septembrie

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA