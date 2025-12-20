5.5 C
Craiova
sâmbătă, 20 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalMehedinţi: Maşină mistuită de flăcări pe DN 56A

Mehedinţi: Maşină mistuită de flăcări pe DN 56A

De Magda Dragu
Mehedinţi: Maşină mistuită de flăcări pe pe DN 56A
Mehedinţi: Maşină mistuită de flăcări pe pe DN 56A

Un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare a intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, între localitățile Vânju Mare și Rogova.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, autoturismul fiind distrus în proporție de 90%, potrivit ISU Mehedinţi.

Nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost scurtcircuit electric.

Citeşte şi: A fost constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA