Mehedinţi: Maşină mistuită de flăcări pe DN 56A

Un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare a intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, între localitățile Vânju Mare și Rogova.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, autoturismul fiind distrus în proporție de 90%, potrivit ISU Mehedinţi.

Nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost scurtcircuit electric.

Citeşte şi: A fost constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție