A fost constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției este format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

Decizia premierului privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului a fost publicată în Monitorul Oficial.

”Se constituie Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-ministrului, care are calitatea de președinte”, se arată în decizie, potrivit Agerpres.

Din cine este format comitetul

Comitetul este format din reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitației prim-ministrului, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, alcătuite din experți ai Cancelariei Prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, precum și din experți ai instituțiilor sau care au calitatea de invitați, desemnați în acest sens, se menționează în document.

La ședințele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice la nivel tehnic pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități de drept public și privat relevante, din țară și din străinătate.

Membrii Comitetului vor putea fi asistați în cadrul întâlnirilor de specialiști ai instituțiilor reprezentate.