A băut până a iscat un scandal uriaș într-un bar! Au intervenit polițiștii pentru a calma spiritele

La data de 14 martie 2026, în jurul orei 15:30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, de 35 de ani, din Lelești, despre faptul că ar fi fost lovit de către o persoană, în timp ce se afla la barul din localitate.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce se afla la un bar din comuna Lelești, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul de 35 de ani ar fi fost lovit cu palmele în zona capului de către un alt bărbat, de 39 de ani, din aceeași localitate.

În urma finalizării verificărilor efectuate de polițiști și a instituirii măsurii de respectare a normelor de conviețuire social, bărbatul de 39 de ani l-ar fi lovit din nou pe cel de 35 de ani cu pumnul în zona capului, determinând căderea acestuia la sol.

Ulterior, bărbatul de 39 de ani a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru luarea măsurilor legale.

Persoana vătămată a fost transportată cu o ambulanță la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate, fiindu-i aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, ocazie cu care nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe.

În continuarea cercetărilor, față de bărbatul de 39 de ani, din Lelești a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

