„Brâncuși ne privește pe toți” – o expoziție-eveniment la Târgu Jiu, la 150 de ani de la nașterea sculptorului

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” organizează, în perioada 18–28 februarie 2026, la Pavilionul Art 360 din Târgu Jiu, expoziția „Brâncuși ne privește pe toți”, dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

📍 Vernisajul va avea loc miercuri, 18 februarie 2026, ora 18:00, în noul Pavilion Art 360, situat pe bd. Constantin Brâncuși nr. 6.

O narațiune vizuală despre viață, artă și identitate

Expoziția propune un parcurs cronologic și tematic, conceput ca o narațiune vizuală, ce urmărește evoluția artistică și umană a lui Constantin Brâncuși. Publicul este invitat să descopere documente de arhivă, fotografii, fotograme, fragmente de film și maxime ale artistului, prezentate în română, franceză și engleză.

Traseul începe simbolic cu anul 1876, menționat de Brâncuși în propria autobiografie, și urmărește formarea sa la Craiova și București, plecarea la Paris, ruptura de Auguste Rodin și apariția primelor lucrări care marchează trecerea decisivă spre arta modernă:

🗿 Sărutul

🙏 Rugăciunea

🌍 Cumințenia pământului

Consacrarea internațională și momentele-cheie

Expoziția aduce în prim-plan și momentele definitorii ale recunoașterii internaționale a artistului:

participarea la Armory Show – New York (1913);

scandalul provocat de lucrarea Prințesa X (1920);

celebrul proces din Statele Unite (1926–1928) privind Pasărea în spațiu, care a dus la redefinirea artei moderne în legislația vamală americană;

realizarea Ansamblului Sculptural de la Târgu Jiu, capodoperă a artei universale.

Seriile sculpturale și posteritatea operei

Sub forma unor secvențe vizuale, expoziția reunește principalele serii sculpturale brâncușiene:

🔹 Sărutul

🔹 Ovoidele

🔹 Păsările

🔹 Coloanele

🔹 Domnișoarele Pogany

🔹 Prințesele X

🔹 Cocoșii

🔹 Animalia

Un segment distinct este dedicat posterității operei lui Brâncuși și modului în care imaginea și creația sa au fost reinterpretate în ultimele decenii, inclusiv prin filme documentare și materiale de arhivă.

Coordonare curatorială și lucrări expuse

Proiectul este coordonat de Cornel Mihalache, manager al Centrului „Constantin Brâncuși” și regizor al documentarului Brâncuși – Scrisoare imaginară.

În cadrul expoziției sunt prezentate filme precum:

🎬 Brâncuși Filmat (Centre Pompidou)

🎬 Brâncuși – Scrisoare imaginară

În cea de-a doua sală sunt expuse lucrările:

🗿 Cap de copil

🙏 Rugăciune (copie)

🖼️ Portret Petre Stănescu

O expoziție pentru public larg și specialiști

Expoziția „Brâncuși ne privește pe toți” se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor, oferind un cadru documentar, educativ și interpretativ dedicat unuia dintre cei mai importanți artiști români cu recunoaștere mondială.

📍 Expoziția va fi prezentată și în alte orașe:

București, Muzeul Național de Artă al României – Sala Krețulescu (12–22 februarie 2026);

Craiova, Muzeul Cărții și Exilului Românesc (22–28 februarie 2026).

