(VIDEO) Sosiile lui Bad Bunny au invadat San Francisco înainte de Super Bowl

San Francisco a fost, zilele acestea, scena unui eveniment inedit: un concurs de sosii ale lui Bad Bunny, organizat chiar înainte de Super Bowl, unde artistul va susține spectacolul de la pauză.

Cântărețul portorican, laureat al unui premiu Grammy pentru albumul anului, va intra în istorie ca primul artist care va cânta integral în limba spaniolă în cadrul show-ului de la pauza Super Bowl, potrivit BBC.

La concurs au participat zeci de fani entuziasmați:

👨‍🦱 bărbați cu părul creț, prins strâns,

👩 peruci, mustăți și bărbi false,

🎭 ținute inspirate din aparițiile nonconformiste ale artistului în vârstă de 31 de ani.

Atmosfera a fost una electrizantă, iar publicul i-a aplaudat pe „clonele” lui Bad Bunny, transformând evenimentul într-un adevărat spectacol stradal.

