(VIDEO) Mehedinți: Accident rutier grav la Punghina: autotren implicat într-o coliziune cu un autoturism

Mariana BUTNARIU
Stația de Pompieri Vânju Mare a intervenit de urgență pentru gestionarea unui accident rutier produs între un autotren și un autoturism, pe raza localității Punghina.

La fața locului au fost mobilizate:

  • 🚒 o autospecială de stingere,
  • 🚑 o ambulanță SMURD.

În accident au fost implicate trei persoane, dintre care două au fost rănite. Victimele sunt conștiente și cooperante, fiind evaluate medical de echipajele de intervenție.

Pompierii asigură, totodată, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar în zona accidentului.

Traficul în zonă se desfășoară cu prudență. Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cauzele producerii coliziunii.

