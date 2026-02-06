DNA: Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus, începând cu 5 februarie 2026, controlul judiciar pe cauțiune pentru Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Municipiului București. Măsura este valabilă 60 de zile, iar inculpatul trebuie să depună o cauțiune de 800.000 de lei la dispoziția DNA.

Decizia survine în contextul cercetării pentru abuz în serviciu, atât în ceea ce privește obținerea unui folos necuvenit de către funcționarul public, cât și pentru prejudicii aduse unității administrativ-teritoriale.

Obligațiile impuse pe durata controlului judiciar

Pe durata măsurii, Robert Negoiță trebuie să respecte o serie de obligații stricte:

să se prezinte ori de câte ori este chemat la DNA;

să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor;

să nu comunice direct sau indirect cu persoanele implicate în anchetă;

să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3;

să nu exercite funcția de primar în exercitarea căreia au fost săvârșite faptele.

Procurorii au atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate conduce la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestul preventiv.

Cauza și faptele investigate de DNA

Conform anchetei, în vara anului 2025, Robert Negoiță ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără documentație legală și fără autorizațiile necesare pentru lucrări publice.

Prin această acțiune, Primăria Sector 3 ar fi suferit un prejudiciu de peste 902.000 lei, reprezentând costul materialelor, resurselor umane și al utilajelor folosite. Totodată, societatea privată a obținut un folos necuvenit prin aceste lucrări.

Alți suspecți implicați în dosar

Procurorii continuă urmărirea penală și pentru:

Tania-Gabriela Ușurelu , Director al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;

, Director al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri; Gheorghe Pătru , Director Adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;

, Director Adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri; Dana-Florinela Chelza , Șef Serviciu Ridicări Topografice și Avize;

, Șef Serviciu Ridicări Topografice și Avize; Adrian-Nicolae Petre , funcționar în cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;

, funcționar în cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri; M.A.F. , administrator al S.C. Future Business Ideas S.R.L.;

, administrator al S.C. Future Business Ideas S.R.L.; S.C. Future Business Ideas S.R.L., societatea comercială implicată.

Aceștia sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu. Conform DNA, funcționarii publici ar fi întocmit și semnat documente și acte administrative care au permis efectuarea ilegală a lucrărilor.

Alte lucrări ilegale identificate

Ancheta vizează și perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, în care Robert Negoiță ar fi ordonat lucrări de construire, asfaltare și amenajare pe 11 străzi din Sector 3, fără documentație legală, fără avize obligatorii și fără respectarea normelor pentru intervențiile peste conductele de gaze naturale.

Prin aceste fapte, primarul ar fi generat nu doar prejudicii financiare, ci și riscuri pentru siguranța locuitorilor, din cauza posibilității de afectare a conductelor de gaze sau a traficului greu pe drumurile realizate ilegal.

Următorii pași în anchetă

Robert Negoiță și ceilalți suspecți au fost informați despre calitatea procesuală și acuzațiile care li se aduc. DNA va continua investigațiile, iar respectarea obligațiilor de către Negoiță va fi monitorizată pe întreaga perioadă de control judiciar.

În caz de nerespectare a condițiilor, controlul judiciar poate fi înlocuit cu măsuri mai stricte, inclusiv arest la domiciliu sau arest preventiv.

