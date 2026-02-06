5.6 C
Craiova
vineri, 6 februarie, 2026
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

De Mariana BUTNARIU
Tribunalul Constanța respinge cererile de arest la domiciliu și control judiciar pentru Cristian Radu
Tribunalul Constanța a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv al lui Cristian Radu, fostul primar al municipiului Mangalia.
Instanța a respins cererile apărătorilor de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța în termen de 48 de ore. ⚖️

Cristian Radu este trimis în judecată de DNA pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2025 ar fi primit peste 600.000 € pentru favorizarea unor persoane în emiterea documentelor urbanistice și inițierea hotărârilor de consiliu local.

De asemenea, DNA solicită confiscarea a peste două milioane de lei, bani obținuți ilegal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august 2025 și a fost suspendat din funcția de primar a doua zi.
Următoarea verificare a măsurii arestului preventiv este programată pentru 7 martie 2026.

