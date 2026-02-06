Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la doar 1.000 €

Pe 24 februarie 2026, la Palatul Cesianu-Racoviță din București și online, are loc licitația „Time to Bid — Ceasuri & Accesorii de Lux”, unde surpriza serii este mașina de protocol a Președintelui Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, cu un preț de pornire de doar 1.000 €!

Mașina a fost folosită rar, are 120.000 km și se află într-o stare tehnică foarte bună, cu revizie recentă, scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment. Aceasta face parte din programul Primăriei Sibiu de înnoire a flotei administrative.

Dar licitația nu se oprește aici: colecționarii și iubitorii de lux vor putea licita și pentru ceasuri și accesorii de top:

Rolex Datejust II din aur și oțel, cu diamante, preț de pornire 10.000 € (față de 18.000 €).

Franck Muller Conquistador din aur, preț de pornire 27.000 € (față de 40.000 €).

Set de colecție Omega & colier Gilbert Albert, aur, preț de pornire 19.000 € (față de 30.000 €).

TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360, ediție limitată, aur, preț de pornire 10.000 € (față de 15.000 €). ⌚💛

Expoziția este deschisă publicului gratuit până la data licitației, zilnic între 10:00 și 20:00. Participarea la licitație se poate face fizic sau online, după crearea gratuită a contului de colecționar pe Artmark Live → Înscriere aici.

🎯 O șansă unică de a achiziționa un obiect de lux și o mașină cu istorie oficială, totul într-un singur eveniment!

