5.6 C
Craiova
vineri, 6 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la doar 1.000 €

Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la doar 1.000 €

De Mariana BUTNARIU
Alături de ceasuri de lux și bijuterii, Audi-ul oficial te așteaptă la licitația „Time to Bid”
Alături de ceasuri de lux și bijuterii, Audi-ul oficial te așteaptă la licitația „Time to Bid”

Pe 24 februarie 2026, la Palatul Cesianu-Racoviță din București și online, are loc licitația „Time to Bid — Ceasuri & Accesorii de Lux”, unde surpriza serii este mașina de protocol a Președintelui Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, cu un preț de pornire de doar 1.000 €!

Mașina a fost folosită rar, are 120.000 km și se află într-o stare tehnică foarte bună, cu revizie recentă, scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment. Aceasta face parte din programul Primăriei Sibiu de înnoire a flotei administrative.

Dar licitația nu se oprește aici: colecționarii și iubitorii de lux vor putea licita și pentru ceasuri și accesorii de top:

  • Rolex Datejust II din aur și oțel, cu diamante, preț de pornire 10.000 € (față de 18.000 €).
  • Franck Muller Conquistador din aur, preț de pornire 27.000 € (față de 40.000 €).
  • Set de colecție Omega & colier Gilbert Albert, aur, preț de pornire 19.000 € (față de 30.000 €).
  • TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360, ediție limitată, aur, preț de pornire 10.000 € (față de 15.000 €). ⌚💛

Expoziția este deschisă publicului gratuit până la data licitației, zilnic între 10:00 și 20:00. Participarea la licitație se poate face fizic sau online, după crearea gratuită a contului de colecționar pe Artmark LiveÎnscriere aici.

🎯 O șansă unică de a achiziționa un obiect de lux și o mașină cu istorie oficială, totul într-un singur eveniment!

Citește și: „Din Lumea Nouă” – o seară de nostalgie la Filarmonica Oltenia

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA