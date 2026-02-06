5.6 C
Craiova
vineri, 6 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCultura„Din Lumea Nouă” – o seară de nostalgie la Filarmonica Oltenia

„Din Lumea Nouă” – o seară de nostalgie la Filarmonica Oltenia

De Mariana BUTNARIU

Filarmonica „Oltenia” te invită, azi, la un concert simfonic memorabil: Simfonia nr. 9 „Din Lumea Nouă” de Antonín Dvořák.

Scrisă în 1893, în New York, lucrarea poartă amprenta dorului de Boemia natală și a nostalgiei pentru „acasă”. Celebrul Largo ne poartă prin peisaje sonore exotice, dar și printr-un jurnal al inimii plin de emoție. 💛

Seria de momente muzicale include:

  • Concertul pentru violoncel și orchestră de Veselin Stoyanov, interpretat de talentatul bulgar Atanas Krastev, în primă audiție în România.
  • Deschiderea cu Fanny Mendelssohn, sora lui Felix, redescoperită în creația ei orchestrală, plină de lirism și expresivitate.

Sub bagheta dirijorului Christo Pavlov, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” construiește un arc sonor între tradiție și modernitate, într-o seară despre iubire, identitate și recuperarea valorilor muzicale.

Nu ratați această călătorie între lumi, epoci și emoții prin muzică!

Citește și: (VIDEO) Dolj: Monitorizări, întrețineri și igienizări la digurile și barajele din județ

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA