„Din Lumea Nouă” – o seară de nostalgie la Filarmonica Oltenia

Filarmonica „Oltenia” te invită, azi, la un concert simfonic memorabil: Simfonia nr. 9 „Din Lumea Nouă” de Antonín Dvořák.
Scrisă în 1893, în New York, lucrarea poartă amprenta dorului de Boemia natală și a nostalgiei pentru „acasă”. Celebrul Largo ne poartă prin peisaje sonore exotice, dar și printr-un jurnal al inimii plin de emoție. 💛
Seria de momente muzicale include:
- Concertul pentru violoncel și orchestră de Veselin Stoyanov, interpretat de talentatul bulgar Atanas Krastev, în primă audiție în România.
- Deschiderea cu Fanny Mendelssohn, sora lui Felix, redescoperită în creația ei orchestrală, plină de lirism și expresivitate.
Sub bagheta dirijorului Christo Pavlov, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” construiește un arc sonor între tradiție și modernitate, într-o seară despre iubire, identitate și recuperarea valorilor muzicale.
Nu ratați această călătorie între lumi, epoci și emoții prin muzică!
