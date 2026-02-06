(VIDEO) Dolj: Monitorizări, întrețineri și igienizări la digurile și barajele din județ

Administrația Bazinală de Apă Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj desfășoară permanent activități pentru prevenirea riscurilor hidrologice și exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice.

În această săptămână, specialiștii SGA Dolj au realizat:

monitorizarea nivelurilor și debitelor pe cursurile de apă;

manevrarea stavilelor la Barajul Cornu, pentru reglarea scurgerilor și evitarea acumulărilor periculoase;

verificarea podurilor din aval pentru identificarea blocajelor sau depunerilor de material lemnos.

🔧 La Barajul Caraula, echipa a efectuat:

verificări tehnice ale echipamentelor;

curățarea grătarelor de protecție pentru o scurgere corespunzătoare a apei;

manevrarea stavilelor conform parametrilor de exploatare.

🌱 În zona Mofleni, SGA Dolj a desfășurat lucrări de igienizare mecanică a digului, pentru îndepărtarea deșeurilor, menținerea vizibilității și prevenirea blocajelor.

“Aceste igienizări sunt esențiale pentru prevenirea degradării digurilor, protecția comunităților și a mediului”, declară ing. Daniel Naicu, director ABA Jiu.

SGA Dolj va continua să acționeze preventiv și responsabil, pentru siguranța populației și protecția mediului.

