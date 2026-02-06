5.6 C
Craiova
vineri, 6 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Dolj: Monitorizări, întrețineri și igienizări la digurile și barajele din județ

(VIDEO) Dolj: Monitorizări, întrețineri și igienizări la digurile și barajele din județ

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Administrația Bazinală de Apă Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj desfășoară permanent activități pentru prevenirea riscurilor hidrologice și exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice.

În această săptămână, specialiștii SGA Dolj au realizat:

  • monitorizarea nivelurilor și debitelor pe cursurile de apă;
  • manevrarea stavilelor la Barajul Cornu, pentru reglarea scurgerilor și evitarea acumulărilor periculoase;
  • verificarea podurilor din aval pentru identificarea blocajelor sau depunerilor de material lemnos.

🔧 La Barajul Caraula, echipa a efectuat:

  • verificări tehnice ale echipamentelor;
  • curățarea grătarelor de protecție pentru o scurgere corespunzătoare a apei;
  • manevrarea stavilelor conform parametrilor de exploatare.

🌱 În zona Mofleni, SGA Dolj a desfășurat lucrări de igienizare mecanică a digului, pentru îndepărtarea deșeurilor, menținerea vizibilității și prevenirea blocajelor.

“Aceste igienizări sunt esențiale pentru prevenirea degradării digurilor, protecția comunităților și a mediului”, declară ing. Daniel Naicu, director ABA Jiu.

SGA Dolj va continua să acționeze preventiv și responsabil, pentru siguranța populației și protecția mediului.

Citește și: „Prințul Broască” și „Prietenii Motanului Încălțat” vin la Teatrul Colibri!

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Formule de lapte praf pentru sugari, retrase de pe...

Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA