„Prințul Broască” și „Prietenii Motanului Încălțat” vin la Teatrul Colibri!

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune începutul lunii februarie plin de magie și voie bună!

Sâmbătă, 7 februarie 2026, ora 18:00 – „Prințul Broască”

Dramatizare de Veselin Boidev după Frații Grimm

Regia: Todor Valov

Actori: Cosmin Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoș

Scenografie și costume: Stefka Kyuvlieva

Păpuși: Peter Cekunov, Ganka Kirilova, Aurelia Sadovska

O poveste amuzantă și vivace despre promisiuni, responsabilitate și consecințele faptelor noastre, acompaniată de muzica clasică a lui W.A. Mozart.

Duminică, 8 februarie 2026, ora 11:00 – „Prietenii Motanului Încălțat”

Scenariul și regia: Iulia Cârstea

Actori: Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoș, Alla Cebotari, Emanuel Popescu

Scenografie: Eugenia Tărășescu-Jianu

Spectacolul urmărește isprăvile unei trupe amatoare de teatru de păpuși, admiratoare a celebrului motan, gata să cucerească publicul orașului.

Nu ratați aceste aventuri pline de umor, culoare și emoție!

