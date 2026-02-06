5.6 C
Craiova
vineri, 6 februarie, 2026
„Prințul Broască” și „Prietenii Motanului Încălțat” vin la Teatrul Colibri!

De Mariana BUTNARIU
Spectacol pentru copii și familie despre dragoste, prietenie și magie

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune începutul lunii februarie plin de magie și voie bună!

Sâmbătă, 7 februarie 2026, ora 18:00 – „Prințul Broască

  • Dramatizare de Veselin Boidev după Frații Grimm
  • Regia: Todor Valov
  • Actori: Cosmin Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoș
  • Scenografie și costume: Stefka Kyuvlieva
  • Păpuși: Peter Cekunov, Ganka Kirilova, Aurelia Sadovska

O poveste amuzantă și vivace despre promisiuni, responsabilitate și consecințele faptelor noastre, acompaniată de muzica clasică a lui W.A. Mozart.

Duminică, 8 februarie 2026, ora 11:00 – „Prietenii Motanului Încălțat

  • Scenariul și regia: Iulia Cârstea
  • Actori: Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoș, Alla Cebotari, Emanuel Popescu
  • Scenografie: Eugenia Tărășescu-Jianu

Spectacolul urmărește isprăvile unei trupe amatoare de teatru de păpuși, admiratoare a celebrului motan, gata să cucerească publicul orașului.

Nu ratați aceste aventuri pline de umor, culoare și emoție!

