„Prințul Broască” și „Prietenii Motanului Încălțat” vin la Teatrul Colibri!

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune începutul lunii februarie plin de magie și voie bună!
Sâmbătă, 7 februarie 2026, ora 18:00 – „Prințul Broască”
- Dramatizare de Veselin Boidev după Frații Grimm
- Regia: Todor Valov
- Actori: Cosmin Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoș
- Scenografie și costume: Stefka Kyuvlieva
- Păpuși: Peter Cekunov, Ganka Kirilova, Aurelia Sadovska
O poveste amuzantă și vivace despre promisiuni, responsabilitate și consecințele faptelor noastre, acompaniată de muzica clasică a lui W.A. Mozart.
Duminică, 8 februarie 2026, ora 11:00 – „Prietenii Motanului Încălțat”
- Scenariul și regia: Iulia Cârstea
- Actori: Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoș, Alla Cebotari, Emanuel Popescu
- Scenografie: Eugenia Tărășescu-Jianu
Spectacolul urmărește isprăvile unei trupe amatoare de teatru de păpuși, admiratoare a celebrului motan, gata să cucerească publicul orașului.
Nu ratați aceste aventuri pline de umor, culoare și emoție!
